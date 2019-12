Im Rahmen der Firmen-Weihnachtsfeier bedankte sich Alexander Eckert Freiherr von Waldenfels, Vorstandsvorsitzender der Eckert Schulen, für den Einsatz seiner Mitarbeiter im vergangenen Jahr und ehrte 15 Jubilare für ihre langjährige Firmenzugehörigkeit.

REGENSTAUF Bei den Eckert Schulen neigt sich ein erfolgreiches Jahr dem Ende zu. Alexander Eckert Freiherr von Waldenfels nahm dies zum Anlass, sich im Rahmen des vorweihnachtlichen Empfangs für die stets vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit bei seinen Mitarbeitern zu bedanken.

Besonders freute es ihn, im Anschluss daran die vielen Mitarbeiter ehren zu dürfen, die in diesem Jahr ihr Firmenjubiläum feiern: Johanna Bauer, Elvira Freigang, Olga Geisler, Elisabeth Harbauer, Robert Amann, Monika Auburger, Friedrich Geiger, Wolfgang Neppl, Klaus Hieke, Nicole David, Wolfgang Lukas, Maria Okasov, Günter Bach und Gerlinde Hagedorn-Lohr sind seit 25 Jahren im Unternehmen tätig, Gabriele Seidlinger blickt sogar auf 40 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück.

Nach der Ehrung genossen die Eckert-Mitarbeiter das festliche Weihnachtsmenü mit Entenbraten, während das Regensburg Trio „Flexible Friends“ mit jazzigen Interpretationen bekannter Weihnachtslieder einen atmosphärischen Rahmen für die Veranstaltung sorgten. Auch in diesem Jahr nahmen wieder viele Mitarbeiter aus ganz Deutschland die weite Anreise zum Campus Regenstauf auf sich, um gemeinsam auf die kollegiale Zusammenarbeit anzustoßen und das erfolgreiche Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen.

Dieser Zusammenhalt in der Belegschaft stand auch bei Andrea Radlbeck (Leiterin Unternehmenskommunikation, Marketing, Aus- und Weiterbildungsberatung) im Mittelpunkt, die an diesem Abend das neue Employer Branding Video vorstellte, das in den letzten Wochen unter Regie der Marketingabteilung entstanden ist.