Tierbestattung Animal-Heart: „Wir sind für Sie da!“

„Animal-Heart“ Tierbestattung Fisch hilft Ihnen nach dem Tod weiter

HAUZENBERG. „Ihr hattet immer nur ein Ziel ... uns euer Herz zu schenken“ ein Satz, der mitten ins Herz trifft. „Animal-Heart“ heißt deshalb die Tierbestattung von Sandro Fisch in Hauzenberg. Er weiß: „Der Tod eines Haustiers ist sehr schwer. In der Trauer über das Ende der gemeinsam verbrachten Zeit stellt sich auch die Frage, was nach dem Tod des tierischen Freundes geschehen soll. Keine leichte Entscheidung, bei der die Tierbestattung Fisch nicht nur fachlich, sondern auch menschlich zur Seite steht. Ob Feuer-, Erd-, Pferde-, Diamanten- oder Flussbestattung – Tierbestattung Fisch hilft Frauchen und Herrchen bei der Entscheidung über die letzte Ruhestätte ihres vierbeinigen Lieblings. Als Mitglied des Bundesverbands Tierbestatter e.V. steht er mit seinem Wissen rund um das Thema Tierbestattungen zur Seite. Die Flussbestattung ist eine absolute Besonderheit, die Sandro Fisch als neue Bestattungsart für Tiere anbietet. Aber auch andere Möglichkeiten hat Tierbestattung Fisch im Repertoire.

Sorgen Sie jetzt schon für den Todesfall vor

Tierbestatter Sandro Fisch weißt zugleich darauf hin, wie wichtig und sinnvoll das Thema Vorsorge vor allem auch bei Besitzern von Haustieren ist, da man in den schweren Stunden der Trauer nach dem Ableben des geliebten vierbeinigen Freundes oft keinen Kopf dafür hat, klare und richtige Entscheidungen zu treffen. Tierbestattung Fisch bietet daher ein kostenloses und unverbindliches Vorsorge-Paket an. Dabei wird genau dasselbe besprochen, wie beim Todesfall. Die Vorsorge wird bei Tierbestattung Fisch hinterlegt und bis zum Todesfall gespeichert. Fragen hierzu beantwortet Sandro Fisch gerne persönlich und diskret telefonisch unter 08586/978064 oder per Email unter info@tierbestattung-fisch.de.