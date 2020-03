Trotz Corona-Krise Tierarztpraxis Feigel & Hofmann weiter geöffnet

Die Gemeinschaftspraxis für Kleintiere in Landshut ist auch in der Corona-Krise für die Kunden und ihre Tiere da.

Landshut. Das Team um Dr. Ulrike Feigel und Dr. Sibylle Hofmann steht weiterhin von Montag bis Freitag für Untersuchungen und Behandlungen zur Verfügung. Das Personal arbeitet in zwei Teams, die wechselweise vor Ort sind – damit der Betrieb langfristig gesichert ist. Termine müssen unbedingt telefonisch vereinbart werden, damit Praxisbesuche und die notwendigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ohne lange Wartezeiten für die Kunden koordiniert werden können.

„Trotz der Ausgangsbeschränkungen können Tierbesitzer ihre Schützlinge bei uns versorgen lassen“, erklärt Dr. Sibylle Hofmann. „Unsere Kunden erhalten von uns auch eine schriftliche Bestätigung, dass Sie aus triftigem Grund das Haus verlassen mussten.“ Allerdings müssen die Tierbesitzer wichtige Hinweise berücksichtigen: Nur ein gesunder Erwachsener darf das Haustier begleiten. Um Kontakt so weit wie möglich zu vermeiden, nimmt das Praxisteam das Tier an der Eingangstür in Empfang. Während der Untersuchung und Behandlung müssen die Tierbesitzer vor der Praxis oder im Auto warten. „Für Rückfragen nehmen wir in dieser Zeit gerne telefonisch oder bei schönem Wetter durch das Fenster Kontakt auf“, sagt Hofmann.

Die Termine werden laut Hofmann so gelegt, dass die Kunden nicht in Gruppen vor der Tür stehen müssen. Und aus Gesundheitsschutzgründen sollten Rechnungen möglichst mit der EC-Karte bezahlt werden. „Wir tun alles dafür, dass unsere Kunden auch in dieser schwierigen Zeit ihre Tiere gut bei uns aufgehoben wissen – und sich auch selbst sicher fühlen können.“

Weitere Informationen gibt es unter www.landshuter-tierarzt.de