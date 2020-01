Leipfinger-Bader Unglaublich aber Ziegel!

Ziegel ist einer der ältesten Baustoffe der Menschheit. Aber was wissen wir eigentlich über Ziegel? Gut. Dass er aus Ton gebrannt wird und eckig ist. Aber wie gut der Ziegel wirklich ist und was er alles kann, ist den meisten Menschen, die ein Haus bauen wollen, überhaupt nicht bewusst.

Das möchte der Ziegelhersteller Leipfinger-Bader aus Vatersdorf ändern. Denn der Ziegel ist ein Nachbarschaftsretter, Werterhalter, eine Gesundheitsbombe und einer der besten Wärmespender der Welt. Klingt unglaublich? Sehen Sie selbst: https://www.leipfinger-bader.de/bauherren/unglaublich-aber-ziegel.

Über Leipfinger-Bader:

Vor fast 150 Jahren wurde der erste Ziegelbrennofen in Vatersdorf bei Landshut in Betrieb genommen. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen einer besonderen Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern, Natur und Region verschrieben. Das zahlt sich aus. So wird das Familienunternehmen heute bereits in der fünften Generation geführt. Mit den Standorten Vatersdorf bei Landshut, Puttenhausen bei Mainburg und Schönlind bei Amberg ist LEIPFINGER-BADER eines der erfolgreichsten Ziegelwerke in Deutschland.