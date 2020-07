Seit Oktober letzten Jahres setzt das Asklepios-Klinikum Bad Abbach mit zwei Arztassistentinnen auf die noch junge Berufsgruppe des Physician Assistant.

Bad Abbach. PAs sind Akademiker mit dem Abschluss „Bachelor of Science“, die bereits vor dem Studium in einem medizinischen Beruf ausgebildet wurden und folglich eine hohe, medizinische Kompetenz haben. Ein Physician Assistant arbeitet im Delegationsverfahren, das bedeutet, dass ihm bestimmte Aufgaben vom Arzt zugewiesen werden.

Im Asklepios-Klinikum Bad Abbach schätzt man die Vorteile des neuen Berufsbildes sehr. Die Arbeit im Krankenhaus hat sich in der Vergangenheit immer weiter aufgefächert und verdichtet, im Umkehrschluss ist die Zeit für den Patienten immer kürzer geworden. Der Beruf des Physician Assistant wurde eingeführt, um Ärzte und auch das Pflegepersonal zu entlasten. PAs arbeiteten eng mit dem Arzt zusammen und übernehmen delegierte, aber verantwortungsvolle medizinische, administrative und organisatorische Aufgaben. Die Entlastung verschafft dem Arzt mehr Zeit für wesentliche Aufgaben wie eine intensive Patientenversorgung. „Hier in Bad Abbach sind wir sehr zufrieden mit dem Einsatz der Arztassistentinnen, so der neue Geschäftsführer Dr. Matthias Wokittel, die Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit hat sich deutlich erhöht. Zudem ist es erfreulich, dass ambitionierte Pfleger und Arzthelfer mit dem dreijährigen Studium auch in Deutschland die Möglichkeit haben, sich akademisch weiterzubilden und trotzdem nahe am Patienten zu arbeiten.“