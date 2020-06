Mitte des Jahres wechselt die Geschäftsführung im Asklepios Klinikum Bad Abbach: Franz Hafner (55, Foto), der die renommierte Fachklinik für Orthopädie und Rheumatologie seit Anfang 2017 erfolgreich geleitet hat, stellt sich einer neuen beruflichen Herausforderung mit noch größerer Verantwortung und verlässt Asklepios.

Bad Abbach. Seine Nachfolge wird Dr. Matthias Wokittel (57) antreten, der über eine langjährige und umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Krankenhäusern unterschiedlicher Größe und Trägerschaft verfügt, darunter auch zwei Universitätsklinika.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Matthias Wokittel einen außerordentlich erfahrenen Spezialisten aus der Gesundheitswirtchaft für unsere Klinik in Bad Abbach gewinnen konnten. In den vergangenen 25 Jahren hat er höchste Kompetenz im Aufbau, der Führung und Entwicklung von orthopädischen Fachkliniken bis zu Universitätskliniken gezeigt. Eine reichhaltige Expertise, die jetzt dem Asklepios Klinikum Bad Abbach und seinen Patienten zugute kommt“, sagte Marco Walker, Chief Operating Officer im Vorstand der Asklepios Kliniken Gruppe. „Unter der neuen Führung von Dr. Wokittel wird die sehr erfolgreiche medizinische Strategie am Standort Bad Abbach konsequent weiterentwickelt, was insbesondere unter den sich verändernden Rahmenbedingungen wie ganz aktuell der Corona-Pandemie und der zunehmenden Ambulantisierung im Bereich der Orthopädie eine ebenso spannende wie herausfordernde Aufgabe ist“, sagt Dr. Joachim Ramming, Regionalgeschäftsführer der Asklepios Kliniken in Bayern. Herr Dr. Wokittel freut sich sehr auf diese Herausforderung: „Seine langjährige Erfahrung als Klinikgeschäftsführer, als Regionalgeschäftsführer eines großen Laborverbunds und als hochkarätiger Branchenberater stellen eine absolute Bereicherung für das Management-Team von Asklepios in Bayern dar“, so Dr. Ramming, der sich – ebenso wie Marco Walker – auf die Zusammenarbeit freut. Zugleich dankte Dr. Ramming dem scheidenden Geschäftsführer Franz Hafner für die dreieinhalb Jahre Leitungstätigkeit in Bad Abbach. Nach Stationen bei unterschiedlichen privaten und öffentlichen Klinikträgern war der Diplomkaufmann Hafner für den Konzern zunächst an den Standorten in Sankt Augustin und Wiesen tätig, bevor er nach Bad Abbach wechselte.

Der kommende Klinikgeschäftsführer in Bad Abbach, Dr. Matthias Wokittel, hat vor seiner Karriere in der Klinikbranche zunächst eine Ausbildung zum Krankenpfleger am Stadtkrankenhaus in Hanau absolviert, ein Studium der Betriebswirtschaft in seiner Geburtsstadt Frankfurt am Main an der Johann Wolfgang Goethe Universität beendet und anschließend an der Universität Leipzig in der Abteilung für Gesundheitsökonomie im Fachbereich Medizin promoviert (Dr. rer. med.). Ab 1994 startete er seine Karriere als Assistent der Geschäftsführung am Klinikum Erfurt und als Stv. Verwaltungsleiter bei der Stiftung Oskar-Helene-Heim in Berlin. Es folgten von 1997 bis 2002 Stationen bei den Schön Kliniken als kaufmännischer Leiter der Orthopädischen Klinik München-Harlaching, des Klinikums Neustadt sowie als Regionalmanager. Weitere Stationen waren die Leitungsfunktionen in der Zentralklinik Bad Berka und dem SRH Wald-Klinikum Gera, bevor er von 2005 bis 2010 als kaufmännischer Vorstand das Universitätsklinikum Leipzig übernahm, und von 2010 bis 2015 in gleicher Funktion für das Universitätsklinikum Düsseldorf Verantwortung trug. In den Jahren 2015 bis 2018 war er als Regionalgeschäftsführer NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz des weltweit agierenden Labordienstleisters Synlab–Gruppe tätig. Zuletzt stellte Dr. Wokittel seiner Expertise als Berater und Interimsmanager im Gesundheitswesen (WHC Wokittel Healthcare Consulting) sowie als Geschäftsführender Vorstand der gök Consulting AG, einem der führenden Managementberatungen im deutschen Gesundheitswesen, zur Verfügung.