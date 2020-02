Keine Verletzten Wohnungsbrand in Abensberg – Nachbar hört Rauchmelder und verhindert Schlimmeres

Foto: Alexander Auer

Am späten Samstagvormittag, 22. Februar, kam es zu Mitteilungen über einen Brand in einem Gebäude in Abensberg. Bei Eintreffen der Kräfte konnte festgestellt werden, dass es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Eschenstraße zu einem Brand kam.