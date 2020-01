Kunsthandwerker- und Hobby-Künstler-Markt Frühlingshafte Kreationen und über 1.000 verschiedene Ostereier in Erding

Der Erdinger Kunsthandwerker- und Hobby-Künstler-Markt findet am 9. Februar in der Stadthalle statt. (Foto: RMM Agentur)

Am Sonntag, 9. Februar, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr steht der Frühjahrsmarkt der Hobbykünstler und Kunsthandwerker ganz im Zeichen des bevorstehenden Frühlings und dem nahenden Osterfest. Die rund 90 Aussteller präsentieren und verkaufen ihre Werke in der Erdinger Stadthalle. Die Besucher dürfen gespannt sein auf viele außergewöhnliche Kreationen und die Umsetzung der neuen frühlingshaften Trends und Ideen.