-Anzeige- Ostermarkt in Dingolfing

Dingolfing. Am Sonntag, 1. März, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, steht der Frühjahrsmarkt der Hobbykünstler und Kunsthandwerker in der Stadthalle im Zeichen des Osterfests. Über 80 Aussteller präsentieren und verkaufen selbst gefertigte Werke. Die Angebotspalette ist wie immer breit gefächert: handgeformte Keramik, individueller Schmuck, frühlingshafte Gestecke, liebevoll genähte Kinderkleidung, gefilzte Accessoire, Holz-, Metall- und Strickarbeiten, verzierte Kerzen, Patchwork, Bilder der verschiedensten Stilrichtungen und vieles mehr. Besondere Beachtung verdienen die weit über 1.000 Ostereier, die mit unterschiedlichsten Techniken gefertigt wurden. Mehr Infos auf www.kuenstlermarkte.de