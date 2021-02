Unfall bei Niederwinkling Betrunkener fährt gegen ein Verkehrszeichen und flüchtet zu Fuß

Am Samstag, 20. Februar, gegen 18.40 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Straubing-Bogen mit seinem Pkw die Staatsstraße 2125 in Niederwinkling und wollte nach links in die Gemeindeverbindungsstraße nach Sagstetten abbiegen, als es zum Unfall kam.