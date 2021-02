Im Rucksack versteckt Zwei Mädchen beim Diebstahl von künstlichen Fingernägeln und Lipgloss ertappt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 18. Februar, gegen 14.30 Uhr, besuchten eine Zehn- und eine Elfjährige einen Drogeriemarkt in Furth in Bogen. Nachdem sich beide eine geraume Zeit in dem Geschäft aufgehalten hatten, verließen sie das Geschäft über den Kassenbereich und wurden im Außenbereich von Angestellten angehalten und kontrolliert.