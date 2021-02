Zeugen gesucht Unbekanntes Fahrzeug fährt Poller an und haut anschließend ab

Am Mittwoch, 17. Februar, gegen 16.45 Uhr wurde am Ludwigsplatz in Straubing ein versenkbarer Poller durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Am Poller entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 6.500 Euro.