Polizei sucht Zeugen 86-Jähriger verteidigt „seinen“ Parkplatz mit der Schneeschaufel

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 16. Februar, gegen 9.30 Uhr, stellte ein 46-jähriger Mann aus Weiden seinen Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand im Kranichweg in Straubing ab. Ein 86-jähriger Rentner aus Straubing bemerkte dies, während er Schnee schippte.