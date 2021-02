Hinweise erbeten Unbekannter klaut zwölfjährigem Kind das Fahrrad

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein bislang unbekannter Mann nutzte am Dienstag, 16. Februar, im Mühlweg in Straubing gegen 15 Uhr die ihm sich bietende Gelegenheit einem zwölfjährigen Mädchen das Fahrrad zu entwenden. Das Kind hatte sein Fahrrad am Tatort kurzzeitig an eine Hausmauer gelehnt, um dort eine Freundin abzuholen.