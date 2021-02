Kontrolliert Straubinger Polizei verteilt Anzeigen wegen Corona-Verstößen

Am Dienstag, 16. Februar, erstattet die Straubinger Polizei gegen mehrere Personen Anzeige.

Straubing. Am Dienstag, 16. Februar, gegen 17.45 Uhr, wurde in der Parkanlage am Allachbach in Straubing auf Höhe der Auerstraße eine Gruppe von zehn Personen festgestellt, die sich dort offensichtlich getroffen hatten. Beim Erblicken der Streife konnten die meisten vermeintlich Jugendlichen flüchten. Einem 18-jähriger und einem 24-jähriger Mann aus Straubing gelang dies nicht mehr. Sie wurden durch die Streifenbesatzung einer Kontrolle unterzogen.

Bereits am Vormittag wurde gegen 10.45 Uhr eine 39-jährige Frau aus Frauenau auf dem Theresienplatz einer Kontrolle unterzogen, weil sie sich in der Innenstadt ohne Mund-Nasen-Schutz aufhielt.

Ebenso musste ein 29-jähriger Mann, der kürzlich seinen Wohnsitz nach Straubing verlegt hatte, angehalten werden, da er gegen 10.15 Uhr am Theresienplatz auch ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs war.

Aufgrund der geltenden Beschränkungen ergeht gegen die Personen jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.