Bei erlaubten 70 km/h 54 Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung

Foto: 123rf.com

Am Montag, 15. Februar, in der Zeit von 7 Uhr bis 12.30 Uhr, führte die Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Kreisstraße SR12 in Straubing durch.