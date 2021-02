In Wiesenfelden Zeuge trägt zur Klärung eines Reifendiebstahls bei

Foto: 123rf.com

Am Montag, 15. Februar, gegen 14.45 Uhr, fuhr ein weißer Transporter auf das Gelände einer Kfz-Werkstatt in Wiesenfelden. Die drei männlichen Insassen luden einen kompletten Satz Autoreifen in ihren Transporter und fuhren damit weg.