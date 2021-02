20.000 Euro Schaden Audi-Fahrer übersieht Smart und es kracht – beide Fahrer leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntag, 14. Februar, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit einem Audi die Bundesstraße B8 bei Rain in Richtung Regensburg. Auf Höhe Puchhofer Weg bog der 32-Jährige nach links ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden 59-Jährigen, der mit einem Smart die B8 in Richtung Straubing befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.