Fahrer unverletzt Sattelzug kommt von Fahrbahn ab und fährt gegen Kuhstall – eine Kuh muss eingeschläfert werden

Am Mittwoch, 10. Februar, gegen 11.45 Uhr, befuhr der Fahrer eines Sattelzuges in Loitzendorf die Kreisstraße von Höhenstadl in Richtung Au. In der Ortschaft Rottensdorf kam der Sattelzug auf abschüssiger Fahrbahn bei einem Bremsvorgang in einer Linkskurve ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die dortige Leitplanke und stieß gegen den Kuhstall eines angrenzenden landwirtschaftlichen Anwesens.