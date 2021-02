Blechschaden Autofahrer übersieht beim Abbiegen anderes Fahrzeug

Am Dienstag, 9. Februar, gegen 6.45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Autofahrer mit einem Opel Corsa die Öblinger Straße in Straubing stadteinwärts. An der Kreuzung zur Dr.-Kumpfmüller-Straße wollte der 29-Jährige nach links abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Nissan einer 51-Jährigen, die geradeaus in Richtung Öblinger Straße fuhr.