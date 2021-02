Fahrzeug übersehen Unfall bei Parkstetten mit 30.000 Euro Blechschaden

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Montag, 8. Februar, gegen 14.20 Uhr, wollte ein 47-Jähriger in Parkstetten mit einem VW Tiguan von Reibersdorf kommend die Staatsstraße 2125 geradeaus in Richtung Scheften überqueren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten VW Golf Plus eines 74-Jährigen, der die Staatsstraße 2125 befuhr.