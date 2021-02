Die Polizei sucht Zeugen Unter Medikamenteneinfluss mehrere Verkehrsunfälle verursacht

Am Montag, 8. Februar, zwischen 7 und 8 Uhr, war eine 39-jährige Straubingerin mit ihrem weißen Fiat 500 im Bereich der Stadt Straubing und der umliegenden Gemeinden unterwegs. Hierbei stand sie unter erheblichem Medikamenteneinfluss, sodass sie nicht mehr in der Lage war, ihr Fahrzeug sicher zu führen, und mehrerer Verkehrsunfälle verursachte.

Straubing. In Feldkirchen kam es auf Höhe des Rathauses zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, bei dem jeweils die Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt wurden. Die 39-Jährige setzte ihre Fahrt unbeeindruckt fort, bis sie in der Ortsmitte von Aiterhofen beim dortigen Kreisverkehr mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Die Fahrt ging anschließend weiter in Richtung Straubing, wo sie in der Landshuter Straße auf Höhe der Rennbahnstraße die für sie Rotlicht zeigende Ampel übersah und hierbei einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdete. Beim Abbiegen von der Landshuter Straße in die Rückertstraße kam sie schließlich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Hierbei platzte der vordere linke Reifen ihres Fiats. Trotz des platten Reifens setzte sie ihre Fahrt weiterhin fort, bis sie schließlich in der Nähe der letzten bekannten Unfallstelle durch Beamte der Polizeiinspektion Straubing angehalten werden konnte.

Die 39-Jährige räumte gegenüber den Polizeibeamten ein, verschiedene Medikamente zu sich genommen zu haben. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Da ihr Fahrzeug noch mehrere Unfallschäden aufweist, die nicht zu den derzeit bekannten Unfällen passen, bittet die Polizeiinspektion Straubing um Zeugenhinweise.