Geschwindigkeitsmessung Mit 115 km/h auf der B20 unterwegs

Am Freitag, 5. Februar, führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf auf der B20 im Bereich Aiterhofen eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Aiterhofen. Die Messung fand in der Zeit von 7.20 bis 12.45 Uhr bei erlaubten 70 km/h in Fahrtrichtung Cham statt. Insgesamt wurden 80 Verkehrsteilnehmer beanstandet. Der schnellste Fahrzeugführer wurde mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h gemessen. Auf den Verkehrsteilnehmer kommen nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro zu.