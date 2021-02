Anzeigen folgen Polizei stellt Verstöße gegen Infektionsschutzgesetz fest

Am Mittwoch, 3. Februar, gegen 20 Uhr, wurden der Polizei mehrere Jugendliche gemeldet, die sich auf dem Pausenhof der Grund-/Mittelschule in Hunderdorf aufhielten.

Hunderdorf/Bogen. Bei der polizeilichen Kontrolle wurden insgesamt sechs Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende festgestellt, die sich dort getroffen hatten und gegen das Infektionsschutzgesetz verstießen. Nach Personalienfeststellung wurde ihnen ein Platzverweis erteilt, Anzeigen folgen.

Gegen 23 Uhr wurde in Bogen in der Tassilostraße der Fahrer eines VW angehalten und kontrolliert. Es handelte sich um einen 26-jährigen Straubinger, der ohne triftigen Grund durch Bogen gefahren war und so gegen die Ausgangssperre verstoßen hatte . Auch dieser wurde nach Feststellung seiner Personalien nach Hause geschickt, eine Anzeige folgt.