Zeugen gesucht Sachbeschädigung durch Graffiti – zwei Fälle in Straubing und Leiblfing

Die Straubinger Polizei bittet in zwei Fällen von Sachbeschädigung durch Graffitis um Hinweise aus der Bevölkerung.

Straubing/Leiblfing. Im Zeitraum vom 7. Januar bis zum 2. Februar, um 13 Uhr, wurden Bushaltestellen in der Rachelstraße und am Schanzlweg in Straubing durch Unbekannte mit Graffiti beschmiert. Des Weiteren wurden die dortigen Mülleimer abgerissen und entwendet. Der verursachte Sachschaden beträgt insgesamt circa 1.000 Euro. Die Polizei Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte im genannten Tatzeitraum im Bereich der Bushaltestellen in der Rachelstraße und am Schanzlweg verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 8680 erbeten.

Im Zeitraum vom 29. Januar, 16 Uhr, bis zum 30. Januar, 15.30 Uhr, beschmierten Unbekannte am Sportplatz in Leiblfing die Werbebanden mit schwarzem Graffiti. Der verursachte Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Die Polizei Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte im genannten Tatzeitraum am Sportplatz verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 8680 erbeten.