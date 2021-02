7.500 Euro Schaden Zusammenstoß im Kreisverkehr in Straubing

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Montag, 1. Februar, gegen 17.35 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer mit einem BMW in den Kreisverkehr am Hirschberger Ring in Straubing ein und übersah hierbei den Kleintransporter eines 31-Jährigen, der sich bereits im Kreisverkehr befand.