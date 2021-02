10.000 Euro Schaden Autofahrer übersieht Kreisverkehr und wird leicht verletzt

Am Montag, 1. Februar, gegen 19.05 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Autofahrer in Parkstetten mit einem BMW die Kreisstraße SR8 in Fahrtrichtung Straubing. Hierbei übersah er den Kreisverkehr, sodass er mit seinem BMW über den Kreisverkehr fuhr und dabei ins Schleudern geriet und mehrere Verkehrszeichen beschädigte.