Fahren ohne Fahrerlaubnis Jugendlicher übt mit Vater für die anstehende Führerscheinprüfung

Am Sonntag, 31. Januar, absolvierte ein Jugendlicher mit seinem Vater in Atting Fahrübungen für eine anstehende Führerscheinprüfung.

Atting/Straubing. Am Sonntag, gegen 17 Uhr, wurde im Gewerbegebiet in Atting ein Auto einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass es sich bei dem Fahrer um einen 17-Jährigen handelte, der Fahrübungen für eine anstehende Führerscheinprüfung absolvierte. Am Beifahrersitz saß dessen Vater. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden. Es wurden Ermittlungsverfahren gegen den 17-Jährigen und dessen Vater eingeleitet.

Ebenfalls am Sonntag fuhr ein Jugendlicher in Straubing mit einem Quad, ohne einen Führerschein zu besitzen. Gegen 14.50 Uhr wurde ein 16-Jähriger mit einem Quad festgestellt, der im Beisein seines Vaters einen Feldweg befuhr. Da der 16-Jährige keinen Führerschein besitzt, wurden Ermittlungsverfahren gegen den 16-Jährigen und dessen Vater eingeleitet.