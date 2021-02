4.000 Euro Schaden Autofahrer übersieht beim Einfahren in den Kreisverkehr ein anderes Fahrzeug

Am Sonntag, 31. Januar, gegen 9,25 Uhr, fuhr ein 42-Jähriger mit einem BMW in den Kreisverkehr in der Äußeren Passauer Straße in Straubing ein. Hierbei übersah dieser den VW einer 63-Jährigen, die sich bereits im Kreisverkehr befand.