Um Hinweise wird gebeten Die Polizei sucht Zeugen für Auseinandersetzung in der Amselstraße

Foto: 123rf.com

Am frühen Freitagmorgen, 29. Januar, gegen 4.30 Uhr, wurde ein 22-jähriger Straubinger an der Bushaltestelle in der Amselstraße von bislang zwei unbekannten Männern geschlagen.