Fahrerin leicht verletzt Entwurzelter Baum stürzt um und trifft vorbeifahrendes Auto

Foto: Filipcic

Eine 57 jährige Frau aus einem Nachbarlandkreis wollte am Freitag, 29. Januar, gegen 11 Uhr mit ihrem Pkw in Lerchenhaid auf die Bundesstraße auffahren. Genau in diesem Moment wurde aus dem angrenzenden Waldstück ein Baum entwurzelt und fiel auf das Dach des Fahrzeuges.