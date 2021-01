Crash in der Kreuzung Lkw-Fahrer überholt und missachtet rote Ampel – ein Verletzter

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit glimpflichen Ausgang kam es am Freitag, 29. Januar, gegen 8.35 Uhr, auf der B8 in Höhe Atting.

Straubing. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer überholte dabei in Fahrtrichtung Regensburg zwei vor ihm fahrende Lastwagen. Da er nicht mehr vor der Ampelanlage in Höhe Atting einscheren konnte, fuhr der über die bereits rote Ampel an der die beiden anderen Lkw anhielten. Zur selben Zeit fuhr ein 51-jähriger Attinger vom Flugplatz her kommend mit seinem Pkw über die, für ihn grüne Ampelkreuzung in Richtung Atting. Der Pkw stieß dabei frontal in die hintere Achse des Sattelaufliegers. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus Straubing. Vor Ort waren neben der Feuerwehr auch die Straßenmeisterei zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden. Am Auflieger des Lkw entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt. Zur Aufnahme und Sicherung der Aufzeichnungen des Lkws wurde eine Streife der Autobahnpolizeistation Kirchroth hinzugezogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Straubing wurde die Sicherstellung des Führerscheines des Unfallverursachers angeordnet.