Hinweise erbeten Unbekannter wirft Eisbrocken gegen eine Haustüre

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 28. Januar, gegen 18.50 Uhr, warf ein bisher Unbekannter einen Eisbrocken gegen die Haustüre eines Wohnanwesens in der Deggendorfer Straße in Schwarzach.