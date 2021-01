Zeugenhinweis Diebstähle von landwirtschaftlichen Gegenständen aufgeklärt

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die Polizei Bogen einen Wiesenfeldener ermitteln, der am Sonntag, 24. Januar, einen landwirtschaftlichen Anhänger aus einem Schuppen in Roßhaupten in Haibach entwendet hatte.

Haibach. Der entwendete Anhänger konnte am Montag am Anwesen des Mannes sichergestellt werden. In der Folge wurde über die Staatsanwaltschaft Straubing beim Amtsgericht Straubing ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt, der am Mittwoch vollzogen wurde.

Im Rahmen der Durchsuchung wurde in einem angemieteten Schuppen des Wiesenfeldeners eine Frontladerschaufel und eine Palettengabel aufgefunden, die einem Diebstahl in Haibach um die Jahreswende zuzuordnen waren. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.