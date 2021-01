10.000 Euro Schaden Kleintransporter übersieht Toyota und es kommt zum Zusammenstoß

Foto: 123rf.com

Am Montag, 25. Januar, gegen 16.25 Uhr, wollte ein 20-Jähriger in Straubing mit einem Kleintransporter von der Dornierstraße kommend in die Öblinger Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Toyota eines 46-Jährigen, der die Öblinger Straße befuhr.