9.000 Euro Schaden Alkoholisierter Autofahrer baut Unfall

Foto: 123rf.com

Am Montag, 25. Januar, gegen 10.35 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2141 von Leiblfing kommend in Richtung Mengkofen. Kurz vor der Abzweigung nach Schwimmbach geriet der 54-Jährige mit seinem Mercedes alleinbeteiligt ins Schleudern. Der Mercedes touchierte zuerst die Leitplanke auf der Gegenfahrbahn und kam anschließend in einem angrenzenden Feld zum Stehen.