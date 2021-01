Die Kripo ermittelt Er wollte ein E-Bike „abholen“ – 43-Jähriger treibt sich mitten in der Nacht im Innenhof der Straubinger Polizei herum

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 24. auf 25. Januar, gegen 1.50 Uhr, erkannten Polizeibeamte eine unberechtigte Person im Innenhof des Polizeigebäudes am Theresienplatz in Straubing. Der 43-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen.