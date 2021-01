Hinweise erbeten Unbekannter klaut Fahrrad aus Hof in Straubing

Am Sonntag, 24. Januar, zwischen 16.45 Uhr und 18.55 Uhr, wurde durch Unbekannte aus einem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Landshuter Straße in Straubing ein schwarzes Fahrrad entwendet. Der Wert des erlangten Gut beträgt circa 100 Euro.