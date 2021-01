Am Samstag 17 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz bei Demo in Straubing

Foto: Stefan Dantinger

Am Samstag, 23. Januar, fand von circa 14 bis circa 16:30 Uhr eine Versammlung zum Thema „Leben oder Überleben nur mit Immunitätsausweis?!“ am Theresienplatz in Straubing statt. Bei der Versammlung fanden sich bis zu 200 Teilnehmer vor Ort ein. Die Versammlung verlief weitgehend friedlich.