Aiterhofen Auto übersieht Pedelec – Radfahrerin leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 21. Januar, gegen 8.40 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Hyundai von der Passauer Straße in Aiterhofen kommend in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei eine 49-Jährige, die sich mit ihrem Pedelec bereits im Kreisverkehr befand.