Verfahren eingeleitet Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrer und flüchtet

Am Dienstag, 19. Januar, gegen 12.45 Uhr, bog ein 82-jähriger Autofahrer von der Landshuter Straße in Straubing kommend nach rechts in die Rückertstraße ab. Hierbei übersah er einen 63-jährigen Radfahrer, der die Landshuter Straße geradeaus in Richtung stadtauswärts befuhr.