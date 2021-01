10.000 Euro Schaden Pkw überschlägt sich und landet auf dem Dach in einem Graben

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 19. Januar, gegen 17.40 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger mit einem VW in Straubing die Staatsstraße 2141 von Kay in Richtung Alburg. Hierbei geriet der 28-Jährige mit seinem Auto ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der VW überschlug sich und lag anschließend auf dem Dach im Straßengraben.