19-Jähriger in U-Haft Durchsuchung in Straubing – 200 Gramm Marihuana sichergestellt

Am Samstag, 16. Januar, fanden Beamten bei der Kontrolle eines 19-Jährigen und der anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Straubing ungefähr 200 Gramm Marihuana. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Straubing. Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Straubing kontrollierten am Samstagnachmittag in der Innenstadt einen 19-jährigen Mann. Bei der Kontrolle fanden sie in der Kleidung des Mannes eine Tüte mit ungefähr 100 Gramm Marihuana. Eine im Anschluss durchgeführte Durchsuchung der Wohnung des 19-Jährigen brachte einen Rucksack mit ebenfalls ungefähr 100 Gramm Marihuana zu Tage.

Die Kriminalpolizei Straubing führt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing- die weiteren Ermittlungen. Der 19-Jährige, gegen den bereits mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln geführt wurden, wurde am 17. Januar der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.