Unfall in Kirchroth Autofahrer rutscht aufgrund Schneeglätte auf vorausfahrendes Fahrzeug

Am Montag, 18. Januar, rutschte ein Autofahrer in Kirchroth aufgrund Schneeglätte auf ein vorausfahrendes Fahrzeug.

Kirchroth. Am Montag, 18. Januar, gegen 7.35 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger mit einem Audi die Staatsstraße 2148 in Richtung Straubing. Auf Höhe Kirchrother Keller kam der 28-Jährige beim Bremsen aufgrund Schneeglätte ins Rutschen. Im Kurvenbereich wich der 28-Jährige zwei vorausfahrenden Fahrzeugen nach links aus, bevor dieser auf einen VW eines 50-jährigen hinten auffuhr.

Der Audi des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Bei dem Unfall wurde der Beifahrer im VW, ein 24-Jähriger, leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.