Eine Verletzte Lastenwagen gerät beim Abbiegen auf Gegenfahrbahn

Am Montag, 18. Januar, geriet ein Lastwagen in Straubing beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn und entfernte sich nach Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug anschließend von der Unfallstelle.

Straubing. Am Montag gegen 11.30 Uhr bog ein 64-Jähriger mit seinem Lastwagen von der Dresdner Straße kommend nach rechts in die Ittlinger Straße ab. Hierbei geriet dieser auf die Gegenfahrspur, auf der eine 49-Jährige mit ihren Audi verkehrsbedingt an der Ampel stand. Der Lastwagen stieß gegen den Audi und schob diesen circa 50 Meter vor sich her. Anschließend setzte der 64-jährige Lastwagenfahrer seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Ein unbeteiligter Unfallzeuge teilte mit, dass der Lkw schließlich auf die Autobahn A3 fuhr. Durch eine Polizeistreife wurde der Lastwagen auf einem Rastplatz an der A3 angehalten. Am Lastwagen wurden entsprechende Unfallspuren an der Front festgestellt. Die 49-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Am Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Am Lastwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.