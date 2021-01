Zeugen gesucht Unfall auf Kreuzung – beide Fahrer sahen angeblich grüne Ampel

Am Montag, 18. Januar, gegen 6.35 Uhr, kam es auf der Kreuzung Stadtgraben/Ottogasse in Straubing zu einem Verkehrsunfall zwischen einem grauen Audi Q5 eines 57-Jährigen und einem schwarzen Chrysler eines 48-Jährigen.

Straubing. Der Audi-Fahrer fuhr von der Ottogasse kommend in die Kreuzung ein. Zeitgleich befuhr der Chrysler-Fahrer den Stadtgraben. In der Kreuzung kam es schließlich zum Zusammenstoß.

An der Örtlichkeit befindet sich eine Ampelanlage. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass die Ampel für ihre Fahrtrichtung jeweils grün anzeigte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die Polizei Straubing bittet um Zeugenhinweise. Wer konnte den Verkehrsunfall beobachten und Angaben zum Unfallhergang machen? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 8680 erbeten.