Straubing Einbrecher klettert über Feuerwehrleiter in Wohnung und klaut 3.000 Euro Bargeld

Am Freitag, 15. Januar, zwischen 14.30 Uhr und 21.45 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine rückwärtige Feuerwehrleiter in der Bernauergasse in Straubing auf das Dach eines Mehrfamilienhauses in der Aprilgasse.