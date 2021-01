Kontrolle am Stadtplatz Ohne triftigen Grund mitten in der Nacht in Bogen unterwegs

Foto: Ursula Hildebrand Am Donnerstag, 14. Januar, gegen 23.45 Uhr wurde am Stadtplatz in Bogen ein Spaziergänger kontrolliert. Bogen. Dieser war gerade auf dem Weg zu seiner Bankfiliale. Der 33-Jährige wurde über die bestehende Ausgangssperre belehrt und nach Hause geschickt. Gegen 23.55 Uhr kontrollierten Beamte einen 30-Jährigen aus Neukirchen, der am Stadtplatz in seinem Pkw saß und mit seinem Handy telefonierte. Da auch dieser keinen triftigen Grund für seine Anwesenheit angeben konnte wurde er nach Belehrung nach Hause geschickt. Beide erwartet nun ein Bußgeldverfahren.