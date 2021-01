Unfall bei Salching Auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern geraten

Am Dienstag, 12. Januar 2021, kam ein Autofahrer bei Salching auf schneebedeckter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab.

Salching. Gegen 15.40 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit einem BMW die Kreisstraße SR17 in Richtung Oberpiebing. In einer Rechtskurve kam der 19-Jährige auf der schneebedeckten Fahrbahn alleinbeteiligt ins Schleudern kam nach links von der Fahrbahn ab. Der 19-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.