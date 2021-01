Das hätte böse ausgehen können Trotz des Blinklichts – 19-jähriger Autofahrer überquert die Bahngleise und wird von Zug erfasst

Am Dienstag, 12. Januar 2021 übersah ein Autofahrer in Straubing an einem unbeschrankten Bahnübergang einen Zug.

Straubing. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Skoda-Fahrer die Ittlinger Hauptstraße in Richtung Dr.-Kumpfmüller-Straße. Am unbeschrankten Bahnübergang überquerte der 19-Jährige trotz Blinklichts diesen und übersah hierbei einen heranfahrenden Zug. Dieser touchierte den Skoda, der den Bahnübergang noch nicht vollständig überquert hat, an dessen Heck. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Am Zug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gegen den 19-Jährigen eingeleitet. Da der Zugführer zunächst seine Fahrt fortsetzte, wurde gegen diesen ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernen von Unfallort eingeleitet.